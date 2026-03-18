韓国人女優の知英（32）が17日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。“お金のトラブル”について振り返った。「お金のトラブルの経験」というトークテーマで、知英は「空港の話なんですけど」と切り出した。日本に到着し、自身の荷物が出てくるのを待っていたが「最後まで自分の荷物が出なかった」とロストバゲージしてしまった。そのため「一度帰りますってなって」と、荷物を探すのを一