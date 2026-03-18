ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）が5日目を迎える。勝負の準優、注目は11Rだ。9号機をかなり仕上げてきた茅原。インから同体スタートを決めて強烈ターン。しっかり押し切る。池田はここに来てターン回りに良化の兆し。艇界最高峰のテクニックで茅原に詰め寄るか。石本は3日目の状態に戻せるかどうかが鍵を握る。戻ればカドから好勝負も。篠崎元はこの石本を引き出し役に捲り