FC東京は18日、アウェーで千葉と対戦する。FW長倉は「ゴール前でクオリティーを出せれば勝てる」と、チームを勝利に導く得点に意欲を示した。前節14日の水戸戦から中3日で先発数人の変更が予想される総力戦だ。相手は東の9位に沈むが、長倉は「きっかけがあれば、J2の時の強さが戻ってくる。それを思い出させないサッカーで勝ちたい」と、警戒を強めた。