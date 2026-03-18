東京支部の若林麗は5月でデビューから3年を迎える。直近3期の適用勝率は2点台。初勝利は24年10月の桐生で、初出走から246走目と時間を要した。それがだ。3月16日現在、26年後期に適用される現勝率は4.18。昨年12月のとこなめでは初の準優進出も決めた。「上手な方や自分の動画を何度も何度も見返すようになった。以前は気持ちが焦って判断ミスばかりしていたけど、落ち着いて臨めるようになった。着が獲れない頃はつらかったけ