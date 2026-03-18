岡村靖幸と中島健人による初コラボレーション楽曲「瞬発的に恋しよう」が、4月2日0時に配信される。本作は、TVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』オープニングテーマに起用されている。「瞬発的に恋しよう」は、作詞・作曲・編曲の岡村靖幸が、直感で中島健人にコラボレーションをオファー。岡村靖幸・中島健人によるボーカル共演が奇跡的に実現した。爽やかさと悩ましさが同居して二人の魅力を最大限に引き出している。あわせて『