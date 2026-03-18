昨年はWS6、7戦で連投ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表で出場した山本由伸投手が、所属する米大リーグ・ドジャースで開幕投手を務めることが16日（日本時間17日）、球団から発表された。2年連続の栄誉の裏で、まさかの事実も決定した。夜明け前に朗報が飛び込んだ。ドジャース公式SNSなどは、日本時間午前2時30分頃、26日（同27日）に本拠地ドジャースタジアムで行われるダイヤモンドバックス戦で、山本が