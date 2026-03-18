音楽家の岡村靖幸（６０）と歌手の中島健人（３２）が、初コラボしたことが１７日、分かった。岡村が作詞・作曲・編曲した楽曲「瞬発的に恋しよう」（４月２日配信）でボーカル共演。アニメ「ガンバレ！中村くん！！」のオープニングテーマに決まり、同アニメの原作者・春泥氏が描き下ろした２人のアニメビジュアルも解禁された。配信と同時に公開されるＭＶには、アニメの２人が登場するという。「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳ