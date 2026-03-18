先月、岡山市で行われたはだか祭り「西大寺会陽」で、祭りの最中にけがをし、意識不明の重体となっていた男性の死亡が17日、確認されました。今回の祭りによる死者はこれで2人目になります。死亡が確認されたのは、岡山県倉敷市の自営業・公文敬也さん（58）です。西大寺会陽は、宝木と呼ばれる一対の木の棒を、まわし姿の裸の群れが奪い合う伝統の祭りです。先月21日、その争奪戦の最中、消防警備本部に「人が倒れている」との情