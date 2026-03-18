女優の吉岡里帆（33）が17日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。ドハマりしている趣味を明かした。冒頭にMCのtimeleszの松島聡から「吉岡さん、盆栽が好き?」と尋ねられた吉岡は「そうなんですよ」とうなずいた。盆栽にハマっているという吉岡は「どんどん今増えてます」として、自宅の写真が映し出された。そこには10個以上もの盆栽が並べられていた。これに松島は「コレクターですよ