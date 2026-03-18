違法薬物の成分を含む植物「カート」を密輸するなどしたとして、ソマリア国籍の男が逮捕・起訴されました。「カート」をめぐる摘発は、全国で初めてだということです。違法薬物で向精神薬のカチンを含む植物「カート」を密輸したなどとして関東信越厚生局麻薬取締部に逮捕・起訴されたのは、ムスタファ・ヒラド・オメル被告（48）です。「カート」はアフリカの一部で嗜好品として使用されている植物で、麻薬取締部はおよそ250キロ