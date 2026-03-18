ロッキーズの菅野智之投手（36）が17日（日本時間18日）、キャンプに合流した。14日（同15日）にベネズエラと対戦して5−8と敗戦し連覇を逃した侍ジャパン。大谷翔平投手、山本由伸投手、村上宗隆内野手らが前日にチームに合流した中、菅野がこの日にロッキーズのキャンプに合流した。また、19日（同20日）に行われるジャイアンツ戦で先発予定だと発表された。この日、開幕投手がカイル・フリーランド投手と発表され、菅野は