ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１５９円ちょうど付近での推移となっている。きょうの為替市場はドル安が優勢となっており、ドル円も１５８円台に下落する場面が見られた。ただ、中東情勢への不透明感は依然として解消されることはなく、伸び悩んでいるとは言え、原油高も続いている。 ストラテジストは、日銀の金融政策のタイムラインを予測する上で、春闘の結果、４月１日発表予定の日銀短観、４月初旬の日銀支店長会議