1月5日付記事「30年で変わるはずでは？『整備新幹線の貸付料』でJR東と国が対決姿勢、その『根本原因』とは」にて、国土交通省の「今後の整備新幹線の貸付のあり方に関する小委員」が実施したJR東日本のヒアリングについて分析した。その後、1月15日にJR西日本、2月16日にJR九州、JR北海道に対するヒアリングが実施され、整備新幹線を抱える全社のスタンスが明らかになった。JR西日本の地域まちづくり本部交通まちづくり部門部長の