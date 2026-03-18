【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岡村靖幸と中島健人による初コラボレーションが実現。 4月2日からTOKYO MX他にてスタートするTVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』オープニングテーマに起用される「瞬発的に恋しよう」（作詞・作曲・編曲：岡村靖幸）の音源とMV（オリジナルアニメーション）が、4月2日0時に同時配信される。 ■岡村靖幸が直感で中島健人にオファーして今回のコラ