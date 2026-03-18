【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの目黒蓮が出演する、キッコーマン“いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ”新CM『しぼ生でだけ旨顔 春夏』篇（15秒）が、3月18日から公式サイトで公開され、全国（一部地域を除く）で放送開始となった。 ■CMコンセプトと見どころ 新CM『しぼ生でだけ旨顔 春夏』篇は、“いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ”（通称“しぼ生”）1本だけで味付けした料理を目黒が味わい、そ