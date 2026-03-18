背景には何があるのでしょうかー春の引っ越しシーズンがピークを迎えていますが、国土交通省などは３月下旬から４月上旬の混雑時期を避ける「分散引っ越し」を呼びかけています。その現場を取材しました。金融関係の企業に勤める男性とその妻です。旭川で新生活がスタートしますが、３月中旬の異動だったため、引っ越し業者の選定もおおむねスムーズだったといいます。（武田慎司さん）「これが４月