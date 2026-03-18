SEKAI NO OWARIの「Habit」が、18日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数5億回突破作品となった。【動画】SEKAI NO OWARI「Habit」MV週間再生数62.7万回（627,081回）を記録。累積再生数は5億29.2万回（500,291,774回）。本作は、創作集団・CLAMPのコミックを蜷川実花監督が実写映画化した『ホリック xxxHOLiC』（2022年4月29日公開）の主題歌として起用されていた。＜クレジット：オ