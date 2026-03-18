ラッパー/シンガーのちゃんみなと、11人組グローバルボーイズグループ・INIの西洸人とのコラボレーション楽曲「Let you go（feat.HIROTO（INI））」が、最新の3月23日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で70位に初登場した。【動画】ちゃんみな、INI・西洸人とのコラボ曲「Let you go（feat.HIROTO（INI））」MV2人は以前から親交があり、西はちゃんみなのキャリア初期からバックダンサーを務め、2020年7月リリースの