俳優の竹内涼真と中川大志が、森永製菓の「in」ブランドのブランドアンバサダーに就任し、新CM「in my life,」篇がきょう18日からWEBで、25日からテレビで放送される。【動画】竹内涼真＆中川大志「in」新ブランドアンバサダー就任大規模ロケでエネルギッシュなCM完成今回のCMは「inゼリー エネルギー」と新商品「inバーマルチミネラル」の2本を同時展開。「in my life,」をテーマに、それぞれ異なる日常を生きる人物に寄り