HYDEの最新アルバム『JEKYLL』（ジキル）が、18日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位に初登場。2019年5月リリースの『anti』（2019年5月13日付）以来6年10ヶ月ぶり、自身通算2作目のデジタルアルバム1位を獲得した。【動画】HYDE『JEKYLL』収録「THE ABYSS」MV本作は、最新シングル「THE ABYSS」のほか、2025年4月〜6月放送のアニメ『黒執事 -緑の魔女編-』（TOKYO MX他）のオープニングテーマを務め