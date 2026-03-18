Saucy Dogの「いつか」が、18日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、「シンデレラボーイ」に続く自身通算2作目の累積再生数4億回突破作品となった。【動画】Saucy Dog「いつか」MV週間再生数108.8万回（1,087,747回）を記録。累積再生数は4億108.3万回（401,083,369回）。本作は2017年5月にリリースされたアルバム『カントリーロード』の収録曲となる。＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月23日付：集計