ソロアーティストとして活躍する中島健人と岡村靖幸が、4月1日からスタートするテレビアニメ『ガンバレ！中村くん！！』オープニングテーマ「瞬発的に恋しよう」で初コラボレーションすることが決定した。このほど、楽曲を使用したPV、さらに原作者・春泥による中島、岡村の描き下ろしアーティストビジュアル、配信ジャケットも公開された。【動画】中島健人、新プロジェクト『KENTY FRAGRANCE』始動！今作は内気な男子高校生