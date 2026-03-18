国内男子ゴルフツアーに最大で150億円を投資するビッグプランが進んでいることが17日、分かった。ツアーを主管する日本ゴルフツアー機構（JGTO）と日系投資ファンドの日本産業推進機構（NSSK）が長期契約を結び、共同で新会社を設立。27年から億単位の巨費を投じ、ツアーの活性化と低迷が続く人気の復活を図る。NSSKは今秋、新規トーナメントも開催する方向で調整中で、26日に正式決定する見通しとなった。低迷する国内男子ゴ