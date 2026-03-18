歌手の岡村靖幸（60）と、俳優の中島健人（32）が異色のコラボレーションを果たす。岡村が詞・曲を手がけたコラボ曲「瞬発的に恋しよう」を来月2日に配信リリースする。来月放送開始のTOKYOMXアニメ「ガンバレ！中村くん！！」（水曜深夜0・30）のオープニングテーマとして書き下ろされた。同アニメは昭和レトロな作風に、コメディー色の強いボーイズラブ作品。その主題歌が、思春期の葛藤や愛に対する表現に定評のある岡村