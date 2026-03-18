俳優の吉沢亮が、マクドナルドのCMに初めて単独出演する。24日から放送される“てりたまファミリー” の新CMで、80年代シティポップの名曲・EPOの「う、ふ、ふ、ふ、」を口ずさみながら「てりたま買って、ウッキウキなんです」とわくわく感を全身で表現する。【画像】吉沢亮考案、“ウッキウキ”シーン新CM「コク旨かるび焼肉風てりたま」篇は、日本マクドナルドが25日から期間限定で販売する、「てりたまファミリー」第2弾の