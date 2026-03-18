W杯北中米大会への出場可否が注目されるイラン・サッカー連盟のタジ会長が16日、米国からメキシコへの試合開催地変更を求めてFIFAと協議中であると公表した。在メキシコ・イラン大使館のSNSで「（米国の）トランプ大統領がイラン代表チームの安全を保証できないと明言した以上、米国に渡航することは断じてない。W杯のイラン戦をメキシコで開催できるようFIFAと交渉している」と明かした。イランは1次リーグ3試合全てを米国で