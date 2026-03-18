嵐の約5年4ヶ月ぶりとなる新曲「Five」（3月4日配信開始）が、18日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」と「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、ともに1位を記録。2週連続で「オリコン週間デジタルランキング」【※1】2冠を獲得した。【写真】嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」の様子なお、同一作品での2週連続デジタル2冠は、1年2ヶ月ぶりとなる【※2】。「週間ストリーミングランキン