俳優の竹内涼真（３２）と中川大志（２７）が森永製菓「ｉｎ」ブランドのブランドアンバサダーに就任し、１８日から放送される「ｉｎゼリーエネルギー」「ｉｎバーマルチミネラル」の新ＣＭに出演する。竹内は証券会社勤務の会社員、中川は駆け出しのカメラマンという設定。さまざまな人の生活に「ｉｎ」ブランドが寄り添う様子をエネルギッシュな映像で描いている。映像作品での共演は初めてだが、「一回バッタリお花屋さ