歌手で俳優の中島健人（３２）と、シンガー・ソングライターの岡村靖幸（６０）が初コラボレーションしたことが１７日、分かった。２人でボーカルを務める楽曲「瞬発的に恋しよう」が、４月１日にＴＯＫＹＯＭＸなどでスタートするアニメ「ガンバレ！中村くん！！」（水曜・深夜０時半）のオープニングテーマに採用される。トップアイドルの中島と、ヒットメーカーの岡村による初タッグが実現した。岡村は当初はソロで同アニ