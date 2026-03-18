人気俳優の竹内涼真と中川大志がこのほど、森永製菓（本社・東京都港区、森信也社長）の「in」ブランドのブランドアンバサダーに就任した。その初出演となる「inゼリーエネルギー」、新発売となる「inバーマルチミネラル」の新CMが18日から公開され始めた。映像作品での共演は初めてになる。竹内は証券会社の社員、中川は駆け出しカメラマンという設定。さまざまな立場の人の生活シーンで素早く「inブランド」をチャージできる様