シンガー・ソングライターの岡村靖幸（60）と中島健人（32）のコラボ楽曲「瞬発的に恋しよう」が4月2日午前0時に配信される。4月1日からTOKYO MXなどで放送のテレビアニメ「ガンバレ！中村くん！！」オープニングテーマに起用され、ミュージックビデオも同時配信となる。中島と岡村のコラボは今回が初めて。「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」での対面や、岡村が中島のソロライブを鑑賞するなど面識もあり、「不思議な結びつきを感じまし