名古屋地方気象台は17日、桜の開花を発表しました。平年より7日早い開花です。 17日午後、千種区の名古屋地方気象台敷地内にある「ソメイヨシノ」の標本木で、開花の基準である5，6輪以上の花が咲いているのを職員が確認しました。 名古屋の桜の開花は平年より7日早く、1953年の統計開始以降、2023年・2021年などと並んで最も早い記録となりました。 東海3県では、16日に岐阜でも桜の開花が発表されています。