NY株式17日（NY時間14:04）（日本時間03:04） ダウ平均47083.98（+137.57+0.29%） ナスダック22501.74（+127.56+0.57%） CME日経平均先物54245（大証終比：+825+1.53%） 欧州株式17日終値 英FT100 10403.60（+85.91+0.83%） 独DAX 23730.92（+166.91+0.71%） 仏CAC40 7974.49（+38.52+0.49%） 米国債利回り 2年債 3.663（-0.008） 10年債 4.197（-0.020） 30年債 4.84