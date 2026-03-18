フランスのマクロン大統領は17日、中東で戦闘が続いている間は、フランスがホルムズ海峡の安全確保のための作戦に介入することはないと述べ、トランプ大統領の要請を拒否しました。ホルムズ海峡をめぐっては、トランプ大統領が日本などの国に、艦船の派遣を求めています。マクロン大統領は17日、「フランスが石油の供給再開や解放を目的とした通常の作戦に参加することは決してない」と述べ、派遣を拒否しました。さらに「フランス