春らしさを手軽に取り入れるなら、パンツよりスカートがいいかも。足元を軽やかに見せてくれて、トップスがいつも通りでも季節感を更新できそう。そこで今回は、【GU（ジーユー）】の「キレイ見えスカート」をピックアップ。透けディテールで軽快さを演出するティアードスカートと、ダーツ入りできれい見えが狙えるスウェットスカートは、どちらもロング丈で40・50代にも取