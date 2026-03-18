NY株式17日（NY時間13:09）（日本時間02:09） ダウ平均47113.50（+167.09+0.36%） ナスダック22485.10（+110.92+0.50%） CME日経平均先物54115（大証終比：+695+1.29%） 欧州株式17日GMT17:09 英FT100 10403.60（+85.91+0.83%） 独DAX 23730.92（+166.91+0.71%） 仏CAC40 7974.49（+38.52+0.49%） 米国債利回り 2年債 3.659（-0.012） 10年債 4.191（-0.025） 30年債