『デューン』シリーズの完結編『Dune: Part Three（原題）』が、『デューン 砂の惑星PART3』の邦題で12月18日に日米同時公開されることが決定。あわせて特報映像が公開された。 参考：ティモシー・シャラメの魅力は“繊細”だけではない『マーティ・シュプリーム』はハマり役に 惑星デューンを舞台に壮大な宇宙戦争を描いたフランク・ハーバートのSF小説『デュ