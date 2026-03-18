[3.16 J-VILLAGE CUP U-18決勝 U-18日本代表 2-0 U-17日本高校選抜 Jヴィレッジスタジアム]逸材揃いの進路へ進む前に、結果を残した。U-18日本代表MF加藤海輝(横浜FMユース/3年=横浜FMジュニアユース追浜出身)が「第8回J-VILLAGE CUP U-18」決勝で貴重な追加点。チームの優勝に貢献した。加藤は3-5-2システムのインサイドハーフとして今大会3度目の先発出場。「自分的にはマジでゴール欲しかったんで」というMFは、前半から積