元AKB48で女優の大西桃香（28）が17日、MCを務める渋谷クロスFM「大西桃香のSHIBUYA DE PARADISE！！」（第3火曜午後6時）に出演した。自身も所属する芸能事務所、アリゲーターに初期から所属している元乃木坂46で女優の渡辺みり愛（26）と俳優近藤雄介（33）をゲストに招き、大西は「アリゲーター所属の3人がそろいました！最初から入っている3人です」と紹介。そろうのは約3年前の事務所主催の朗読劇以来といい「今は所属者も11