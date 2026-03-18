俳優近藤雄介（33）が17日、都内で元AKB48で女優の大西桃香（28）がMCを務める渋谷クロスFM「大西桃香のSHIBUYA DE PARADISE！！」（第3火曜午後6時）にゲスト出演した。自身も所属する芸能事務所、アリゲーターの同僚である大西の番組に、同じく同僚で、元乃木坂46で女優の渡辺みり愛（26）と共にゲストとして登場した。3人は初期から所属している“古参”メンバーといい、近藤は2人の第一印象について「かわいい子たちだなと思っ