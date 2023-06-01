フランスのマクロン大統領は、ホルムズ海峡での船舶の安全確保をめぐり、現時点での艦船派遣を否定しました。マクロン大統領は17日、アメリカのトランプ大統領が呼びかけているホルムズ海峡での船舶の航行の安全確保について、「私たちは紛争の当事者ではない。航路の開放を目的とした作戦には決して参加しない」と述べ、現時点での艦船派遣に否定的な姿勢を示しました。一方で、「情勢が落ち着けば、他国と共に護衛体制の責任を担