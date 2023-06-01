きょうもドルは上げが一服する中、ポンドドルは１．３３ドル台半ばまで買い戻されている状況。目先は１．３４ドル付近に来ている１００日線まで戻せるか注目される。一方、ポンド円は２１２円台まで上昇。２１日線の上での推移が続いており、上向きの流れを継続している。 中東紛争はすでに英経済に影響を及ぼしており、燃料価格が急上昇し、３月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）は紛争開始前の予想である２．９％を０．３％ポ