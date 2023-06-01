ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村１２」が１８日に開幕する。宗行治哉（２８＝広島）がエンジン抽選で引いた５０号機は２連率２７％の低調機。ただ、前節は石野貴之が安定板が装着されるまでは上々の舟足を披露していた。特訓後は「ペラはそのままです。下がることもなくて班でも変わらなかった。起こしは若干重たかったけど走りだせば気にならない」とまずまずの感触だ。２０２６年後期適用勝率は