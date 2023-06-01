ボートレース桐生の「ルーキーシリーズ第６戦みどり市議会議長杯」は１７日、予選２日目が行われた。小玉啓太（２４＝佐賀）は２Ｒに３号艇で出走。塚越海斗の２コースまくりに連動して３コースから攻め込み、２着でゴールの好プレーを披露した。相棒の２４号機は２連率２２％の低調機。「良くないかもしれないですね。乗り心地は悪くないけど重たさが取れないです」と表情は厳しい。それでも「時間があるので本体とか見て