ボートレース若松の「サンケイスポーツ杯」が１８日に開幕する。山田真聖（２７＝山口）に大暴れの予感だ。好素性の５号機を手にして「エンジンの評判通りに良さそう」とニッコリ。前原大道も「体重が８キロ違うのに、半分から１艇身くらいやられた」と証言するほど。初戦の１枠に向けて「逃げるだけです。あとは体重を落とします（笑い）」と気合十分。強力な相棒のパワーをさらに引き出し、幸先良く白星発進を決める。