今月7日、富山市で親子2人が死亡した事故で、危険運転致死の疑いで逮捕された男の知人がNNNの取材に応じました。知人は「これまでにも法定速度を超えるスピードで走る姿を見るなど運転マナーが悪かった」と話しています。杉林容疑者の知人「今回の事故は許せないことなので正直がっかり。反省してほしい」こう話すのは、危険運転致死の疑いで逮捕された杉林凌容疑者を以前から知る県内の男性です。杉林容疑者は今月7日、富山市八町