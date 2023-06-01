ボートレース宮島の「ヴィーナスシリーズ第２４戦第１１回マクール杯」が１７日に開幕した。来田衣織（２９＝兵庫）は初日前半２Ｒをイン逃げで制すと後半８Ｒは５コースからコンマ１７のトップスタートを決めて豪快にまくって連勝発進。「伸びがいいですね。重さがある分、回ってからグリップしていました。重いので競って波を越える時がどうか。ベースはこれで気象に合わせて調整します」と感触も上々だ。２０２６年後期適