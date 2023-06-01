NY株式17日（NY時間12:25）（日本時間01:25） ダウ平均47060.84（+114.43+0.24%） ナスダック22469.43（+95.25+0.43%） CME日経平均先物54070（大証終比：+650+1.20%） 欧州株式17日GMT16:25 英FT100 10409.02（+91.33+0.89%） 独DAX 23724.96（+160.95+0.68%） 仏CAC40 7980.62（+44.65+0.56%） 米国債利回り 2年債 3.657（-0.014） 10年債 4.191（-0.025） 30年債 4