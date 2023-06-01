WBCに出場したドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、ド軍キャンプに合流した。今春から本格的に取り組む遠投や室内ケージでの打撃練習など二刀流で再始動。20日（同21日）のパドレスとのオープン戦に打者として出場することが決まった。午前10時40分。WBC連覇の夢が破れたローンデポ・パークから約3200キロ離れた、ドジャースのキャンプ地・グレンデールに大谷が姿を現した。ルーティンの「壁当て」から始め