WBC日本代表のアドバイザーを務めたパドレス・ダルビッシュが、日本の準々決勝での敗退に、自身のX（旧ツイッター）に「間近で見ていた分、悔しい結果になったことに胸が痛む」などと投稿した。ダルビッシュは23年の前回大会で、日本の優勝に貢献。昨年10月に右肘手術を受け、今回はプレーできなかったが代表合宿などでは選手にアドバイスを送った。「自分も難しい立場だったが、いろいろな経験をし、勉強になることもたくさん